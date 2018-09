CRIANÇA DE 2 ANOS MORRE APÓS SER PICADA POR ESCORPIÃO NA PRÓPRIA CASA

Uma criança de dois anos morreu nessa sexta-feira (31), após ser picada por um escorpião na casa em que morava com a família, no bairro de Luiz Gonzaga, em Itambé, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. De acordo com o advogado da família, Ronaldo Jordão, a criança chegou a ser socorrida por volta das 16h, horário do acidente.

A informação é de que a mãe de Caíque César, teria levado o menino para a Unidade Mista do município. No local, ele recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado para a Unidade de Saúde de Goiana, cidade da Região Metropolitana do Recife. Devido à gravidade do caso, o menino ainda chegou a ser atendido no Hospital da Restauração, no bairro do Derby, na área central do Recife.





A assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Saúde confirmou que a criança morreu horas depois de dar entrada no Hospital da Restauração, mas não soube precisar o horário exato em que o óbito foi registrado.





Família





Em entrevista à repórter Adriana Guarda, do Jornal do Commercio, o pai da criança explicou que o menino foi picado quando mexia em algumas madeiras empilhadas no quintal. “Ele ficou gritando, daí na hora já disseram ‘foi um escorpião’. Os avós deram banho nele e depois levaram para o hospital”, explica.





A mãe da criança, que está grávida, permaneceu em casa, na cidade de Itambé, junto com a família. O pai veio para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife para tentar liberar o corpo do filho. Segundo ele, o corpo será enterrado no município da Zona da Mata, onde a criança vivia.





Ainda segundo o homem, a morte da criança teria sido por negligência do serviço de saúde do local, já que o filho demorou para ser atendido e transferido.





Resposta





Sobre as acusações de negligência feita pela família da criança, a produção da TV Jornal ligou para a Unidade Mista Dr. Hercílio Moraes Borba, em Itambé, para onde Caíque foi socorrido, mas foi informada que, no momento, não havia nenhum representante da direção para prestar esclarecimentos sobre o caso.





Via Nordeste Notícia