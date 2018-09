CRUELDADE HUMANA: Por mãe estar sem o celular, ladrão dá facada em bebê de 3 meses em Bauru

Apesar dos tantos casos que são noticiados diariamente, é impossível não se espantar com a crueldade dos criminosos. Neste final de semana, uma bebê de apenas 3 meses levou uma facada no braço em um assalto na rua Luiz Bagnol, na Vila Antártica, em Bauru. "Ele veio para dar a facada em cheio, mas eu consegui puxá-la", conta a mãe da menina, uma mulher de 30 anos e que também foi ferida.





O crime ocorreu em plena manhã de sábado. Era por volta das 10h quando a mãe, com a bebê no colo (as identidades das vítimas serão preservadas por questões de segurança), voltava do mercado para casa e foi abordada por uma dupla em uma CG Titan vermelha. "O garupa desceu e já veio para cima de mim. Ele me deu um empurrão e pediu o celular e o dinheiro", relata.





Ela entregou R$ 50,00, contudo, não estava com o seu celular. "Eu disse que não estava com o celular. Foi então que ele deu uma facada no meu braço esquerdo e saiu. Eu não reagi em momento algum. Só dizia que estava sem o celular".





CRUELDADE





Após ferir a mãe e pegar o dinheiro, o bandido se afastou e foi em direção à moto, onde o comparsa o esperava. O ataque havia terminado? Não. Provavelmente irritado por não ter conseguido o celular, o homem voltou para esfaquear o bebê. "Ele voltou só para isso. Veio com tudo. Eu realmente achei que ele ia matar minha filha. Passou tanta coisa pela minha cabeça. Eu consegui puxá-la e acertou o bracinho direito".





Só então que o criminoso subiu na moto e a dupla fugiu do local. "Eu não conseguia fazer nada. Não conseguia ligar para polícia. Fiquei em choque. Só consegui acionar meu tio e minha sogra", lembra.





"ELA SÓ CHORA"





Mãe e filha foram atendidas, respectivamente, no Pronto-Socorro Central (PSC) e no Pronto Atendimento Infantil (PAI). A mulher teve uma sutura com quatro pontos no braço esquerdo e a bebê, três pontos no braço direito. "Desde ontem (sábado), ela só chora. Não consegue dormir. Só chora", lamenta.





O piloto da motocicleta foi descrito como um homem pardo, magro, com idade entre 20 e 25 anos, trajando uma camiseta branca, calça jeans e capacete fechado. Já o homem que desferiu os golpes de faca também é da mesma faixa etária e pardo, com altura aproximada de 1,78 metro. Ele estava de capacete aberto e usava calça e blusa de frio pretas.





O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) e será investigado. "Tomara que peguem os dois logo. Eu nunca imaginava que algo assim pudesse ocorrer, ainda mais de dia. Como sair de casa agora?", pergunta a mãe. Questionamento igual ao de muitos bauruenses diante de casos absurdos assim.





Via JCNet