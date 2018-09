DENÚNCIA CONTRA O HOSPITAL REGIONAL NORTE DE SOBRAL

Moradores que residem no entorno do HRN denunciam o forte odor que exala do lixo da referida unidade hospitalar.





Confira a denúncia na íntegra:

"Moro próximo ao hospital regional e o lixo do hospital ta podre devido ficar perto das casas a gente não conseguiu nem sentar na calçada por causa q quando venta muito ai o mau cheiro é muito e estou falando pq estar prejudicando muito quem mora aq perto já foi reclamado uma vez mas nada fizeram e é horrível ate as crianças se queixão do mau cheiro ainda mas de um hospital q a podridão é muito horrível não tem cm suportar



Olha é uma catinga que não conseguimos nem se alimentar devido o mau cheiro eu ruim pra nos aq mora perto do hospital regional e é obrigado a sentir essa catinga è uma podridão q não passa."

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter