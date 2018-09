UNINTA - Direito abre inscrições para participação em Projetos de Extensão

O Curso de Direito do Centro Universitário Inta (UNINTA) divulga editais de seleção para novos membros dos Projetos de Extensão “A Universidade e a Escola” e “Julgamento Simulado do Tribunal do Júri”.





“A Universidade e a Escola” (20 vagas) – Inscrições até o dia 10 de setembro.





O projeto tem como objetivo levar os acadêmicos do Curso de Direito às escolas públicas e profissionalizantes de Sobral, bem como da Região Metropolitana de Sobral (RMS), com o intuito de promover palestras, oficinas, workshops e minicursos, previamente projetados, organizados e revisados, sobre temas de Direito de abrangência social e educacional.





EDITAL. A seleção terá 3 etapas: análise do currículo lattes, carta de intenção e entrevista. O resultado será disponibilizado na coordenação do Curso de Direito a partir do dia 13 de setembro. Mais informações devem ser consultadas no





“Julgamento Simulado do Tribunal do Júri” (20 vagas + 5 vagas para cadastro de reserva) – Inscrições até 06 de setembro.





Trata-se de um projeto que consiste na preparação de discentes mediante a técnica de simulações de julgamentos da área criminal, notadamente do Tribunal do Júri, para a realização de sessão simulada.





Para participar, o estudante deve estar matriculado no 4º, 5º, 6º ou 7º semestre. A seleção terá 3 etapas: prova objetiva e subjetiva, entrevista e análise do Índice de Rendimento Acadêmico (IRA). O resultado será disponibilizado na coordenação do Curso de Direito a partir do dia 14 de setembro.