Docentes do UNINTA participam de reunião do Conselho de Arquitetura e Urbanismo em Fortaleza

Uma comissão de docentes do Centro Universitário Inta (UNINTA) participou, dia 24 de agosto, de uma reunião do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) em Fortaleza. No momento foram discutidas as Novas Diretrizes Curriculares Nacionais de Arquitetura e Urbanismo frente aos novos paradigmas de ensino.





Segundo o Coordenador do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Inta (UNINTA), Dr. João Carlos Correia, participar da discussão foi de suma importância, pois dentre a pauta debatida estava a “análise e tomada de consciência do papel do Arquiteto e Urbanista no cotidiano, considerando as novas responsabilidades em função das Diretrizes Curriculares para a construção de projetos no Brasil”.





Para o evento, esteve presente Luciano Guimarães, Presidente do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo (CAU/BR). O UNINTA, por sua vez, foi representado pelo Coordenador do Curso de Arquitetura e Urbanismo Dr. João Carlos Correia, e também pelos docentes: Ma. Maria Inês Viviana de La Quintana Buggemann; Ma. Natália Alexandre Costa; Esp. Thalles Ewerton Farias Araújo; Me. Adilson João Tomé Manuel; Me. Ruy Eduardo Debs Franco; Ma. Elisangela Marquine de Souza e Me. Lélio Marcus Munhoz Kolhy.