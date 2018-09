Eleitor deve consultar com antecedência seção e local de votação devido ao remanejamento de zonas

Em face do rezoneamento ocorrido em Fortaleza, que resultou no remanejamento de quatro Zonas Eleitorais do Interior do Estado para a Capital, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), a pedido do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), reforça a necessidade do eleitor em consultar, com antecedência, o número da seção eleitoral e o local de votação.