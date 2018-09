Em vídeo gravado no hospital, Bolsonaro diz que nunca fez mal a ninguém; assista

Em um vídeo gravado na Santa Casa de Juiz de Fora (MG) e divulgado nesta 6ª feira (7.set.2018) pelo senador Magno Malta (PR), o candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) fala pela 1ª vez após o golpe de faca que sofreu nesta 5ª feira (6.set.2018) . O militar diz que “nunca fez mal a ninguém” e que no 1º momento a dor parecia apenas a de uma pancada.





“Até o momento, Deus quis assim. Eu me preparava para um momento como esse porque você corre riscos. Mas, de vez em quando, a gente duvida, né! Será que o ser humano é tão mau assim? Nunca fiz mal a ninguém”, declarou Bolsonaro.





Magno Malta aparece acompanhado dos filhos do capitão do Exército na reserva. No vídeo, o grupo ora. O candidato do PSL está deitado num leito da UTI, acordado e lúcido, mas com a voz fraca.





Assista:

Em coletiva na Santa Casa de Juiz de Fora, o médico Luiz Henrique Borsato, que operou Bolsonaro, informou que o candidato não receberá alta antes de antes de “uma semana ou 10 dias” . O deputado chegou ao hospital após ter perdido muito sangue. A faca causou uma lesão grave em uma veia abdominal, que drena o intestino, e provocou a hemorragia. Ele foi submetido a uma cirurgia de urgência chamada “laparotomia exploradora”, onde o abdômen é aberto para corrigir as lesões.