Especialista dá dicas para se sair bem na busca por um emprego temporário

O Brasil encerrou o segundo trimestre com uma taxa de desemprego de 12,3% segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua). Com o cenário, o emprego temporário se torna uma boa oportunidade, especialmente pelo maior movimento no comércio, que exige que os empresários contratem colaboradores extras no final do ano.





E a perspectiva é positiva. Dados da Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) preveem a contratação de 72,7 mil trabalhadores temporários no Natal de 2018. O levantamento da CNC ainda aponta que os maiores volumes de admissões serão nos segmentos de vestuário e hiper e supermercados. Vale lembrar que a temporada de oferta de vagas no setor de comércio geralmente ocorre entre os meses de setembro e dezembro.





Outra boa noticia é que, em muitos casos, a vaga temporária tem grandes chances de se tornar um emprego efetivo. Para ajudar na conquista de uma dessas vagas, o coordenador do curso de Gestão de Recursos Humanos da Educação a Distância (EAD) da Unicesumar, coach e gestor de carreiras, Luciano Santana Pereira, preparou oito dicas que auxiliam no momento da procura e da manutenção da oportunidade de trabalho.





Dicas importantes a serem observadas para conseguir uma oportunidade de trabalho temporário neste período de final de ano





1. Customize o currículo





Mantenha o currículo atualizado, enxuto e atrativo. Para isso, busque customizá-lo privilegiando ou destacando informações que possam despertar a atenção dos recrutadores ou contratantes. Evite documentos longos e cheios de textos.









2. Demonstre entusiasmo





Uma vez chamado para o processo seletivo, demonstre entusiasmo, mesmo sendo uma oportunidade temporária. Coloque vida nas falas e ações.









3. Comprometimento e responsabilidade





Adote comportamentos que possam evidenciar o comprometimento com o trabalho. Não fuja das responsabilidades e esteja sempre aberto a aprender cada vez mais.









4. Aprenda sobre o negócio da empresa





Mesmo em um contrato temporário, é importante conhecer a empresa e o seu segmento. Pesquise na internet, converse com outras pessoas ou peça informações. Isso ajuda a criar identificação com a empresa e com o trabalho.









5. Seja ativo e proativo





Busque estar disponível para auxiliar a todos. Adote comportamentos ativos e proativos, antecipando-se às necessidades da equipe ou da empresa. Esta é uma atitude importante e muito considerada nas avaliações de seleção e, posteriormente, na efetivação.









6. Comunicação e relacionamento





Busque se comunicar e se relacionar bem com todos, desde a seleção até o desenvolvimento das atividades. Estabelecer uma boa comunicação é fundamental para o relacionamento e contribui para construir sua marca e imagem pessoal junto à empresa e aos colegas de trabalho.









7. Saiba trabalhar em equipe





Apesar de precisar demonstrar suas capacidades, é imprescindível saber compartilhar e trabalhar em equipe. Não se esqueça da parceria e do coleguismo com todos que estão no seu dia a dia de trabalho.









8. Deixe pegadas de qualidade





Faça tudo com afeto e dedicação. Procure impactar de forma positiva. Isso, sem dúvidas, fará com que as pessoas criem uma referência de qualidade e competência associada ao seu nome e imagem.