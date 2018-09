FORTALEZA: VÍDEO MOSTRA JÚNIOR KOALA E AMIGO SENDO BALEADOS; VÍDEO

O empresário Carlos Henrique de Sousa Júnior, conhecido como Júnior Koala, natural de Manaus, residente em Fortaleza, que morou durante muitos anos na cidade de Camocim, foi baleado no início da tarde desta quarta-feira (05), na capital cearense.





Um amigo de Koala, conhecido como Diego, que estava em sua companhia, também foi atingido. Ele teve morte imediata.





O fato ocorreu em um lava jato, no Bairro Demócrito Rocha.

Koala foi socorrido pelo SAMU para o Instituto José Frota, onde foi submetido a uma cirurgia de emergência. Segundo as imagens de uma câmera de segurança, o crime, ainda sem motivação divulgada pela polícia, foi praticado por dois indivíduos que chegaram em uma moto.





Em seguida, o garupeiro desce da moto e dispara os primeiros tiros. Koala, que estava dentro de um carro, em frente ao lava jato, cai na calçada, rasteja, consegue se levantar e sai correndo do local.





Enquanto isso, seu amigo, que estava no interior do estabelecimento, é alvejado pelo garupeiro. Ele ainda tenta correr em direção à rua, mas recebe mais tiros e cai no asfalto. Na fuga, o homem que está na garupa faz o disparo fatal na cabeça da vítima.





Veja o vídeo abaixo:

Fonte: Camocim Online