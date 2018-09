FIES DISPONIBILIZA 2200 VAGAS PARA O UNINTA: Garanta seu FIES e estude no UNINTA sem vestibular

Uma nova possibilidade de ingressar no UNINTA está disponível a partir de segunda, 01 de outubro, com a abertura de novas vagas para o FIES, com início das aulas em 2019.1.





Para concorrer a uma das 2.200 vagas, o aluno deverá ter a pontuação acima de 450 e não ter zerado a redação. São milhares de oportunidades para os 30 cursos de graduação oferecidos pelo UNINTA.





Para atender e informar aos interessados, a equipe responsável para tratar do FIES no UNINTA estará disponível em regime de plantão. Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada, assim como a disponibilidade das vagas.