Garoto de 1 ano comove a internet por “caçar” medula para o pai que tem leucemia

Com cartaz em seu corpo, o pequeno Davi chama atenção nas redes sociais à procura de um doador para o pai.



Dizem que o pai tem que ser o anjo da guarda dos filhos, mas na casa do Davi é bem diferente. Com apenas 1 ano e 2 meses, ele tem se tornado um super-herói para o pai diagnosticado com leucemia e que precisa de doadores de medula óssea.





Com cartaz em seu corpo, o pequeno Davi chama atenção nas redes sociais à procura de um doador para o pai. “Procuro uma medula para o meu papai e conto com você! Obrigado”.





André Luís, pai do Davi, revela que a atitude o deixou muito satisfeito. Hoje, o transplante de medula tem sido umas das formas mais eficaz de combater doenças agressiva, como o câncer.



Fonte: Tribuna do Ceará

Foto TV Jangadeiro