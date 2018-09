GRAVE ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL É REGISTRADO NA CE 179 (SOBRAL/GROAÍRAS)

Um grave acidente com vítima fatal foi registrado no início da tarde desta segunda-feira, dia 3, por volta das 12:00h, na CE 179, nas proximidades da Embrapa.





Dois carros se envolveram no sinistro: um Fiat Punto de cor branca e um VW Voyage de cor branca (Táxi). Um óbito foi registrado no local



Uma Equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local, efetuando a retirada das vítimas presas nas ferragens.





Os feridos foram socorridos para o hospital Santa Casa por uma ambulância do SAMU.





As causas do acidente ainda são desconhecidas.



A vítima fatal foi identificado como 'Sorin".





Mais detalhes em breve.