Grupo fortemente armado explode agência do Banco do Brasil em Guaraciaba do Norte

Segundo testemunhas, cerca de 30 suspeitos participaram da ação criminosa. Intenso tiroteio assustou moradores da cidade.

Um grupo fortemente armado de aproximadamente 30 pessoas explodiu, na madrugada desta quarta-feira (5) a agência do Banco do Brasil (BB) localizada na cidade de Guaraciba do Norte, na região da Ibiapaba. Os criminosos ficaram na cidade até quase 3h, provocando um intenso tiroteio e gerando pânico entre os moradores do município.





De acordo com testemunhas, a ação criminosa começou por volta de 2h10, quando os suspeitos, portando armas de grosso calibre, invadiram a cidade e se dividiram em dois grupos. Enquanto uma parte se dirigiu à agência bancária, localizada na Praça 9 de Janeiro, os outros atacaram a delegacia local, que contava com apenas três policias de plantão.





Em fotos e vídeos enviados à reportagem através da ferramenta VC Reórter, é possível ver que a agência do BB ficou completamente destruída após as explosões causadas no local. Ainda não se sabe que tipo de explosivos foram usados pelos suspeitos. Segundo testemunhas, os criminosos também dispararam contra comércios da região e bloquearam as entradas da cidade.





Segundo a polícia, equipes do Comando Tático Rural, Batalhão de Divisas e BPRaio estão em busca dos criminosos. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.