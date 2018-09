GUARACIABENSE MORRE AO TENTAR PROTEGER O FILHO DURANTE ASSALTO NO RIO DE JANEIRO

Um guaraciabense morreu na cidade do Rio de janeiro ao tentar proteger o filho de bandido durante um assalto. A vítima se trata do chefe de cozinha Francisco Vilamar Peres, de 49 anos, o mesmo é natural de Guaraciaba do Norte.





Segundo informações, o assalto aconteceu na Praça Condessa Paulo de Frontin, no Rio Comprido, Centro do Rio, por volta das 21h dessa quarta-feira. O chefe de cozinha Francisco Vilamar Peres, de 49 anos, estava com a mulher e o filho num bar, quando um assaltante apontou a arma para a cabeça da criança, que estava com um celular. De acordo com a mulher de Francisco, Conceição Vera dos Santos, o bandido ameaçou atirar no menino, caso ele não entregasse o aparelho. Desesperado, o pai teria partido para cima do assaltante para proteger o filho, mas infelizmente o ladrão o baleou no rosto.





Francisco morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória. De acordo com informações da direção do hospital municipal Souza Aguiar, no Centro, onde a vítima chegou a ser atendida, Francisco deu entrada às 22h04m, "sendo prontamente atendido" pela cirurgia geral, conforme estabelece protocolo de trauma, mas não resistiu aos ferimentos. Lamentável!!!

Com informações de Aurivan Lopes de Guaraciaba do Norte