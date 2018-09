HILUX ROUBADA É LOCALIZADA PELA PM NA ZONA RURAL DE VIÇOSA

Um veículo com queixa de roubo foi localizado pelos policiais do destacamento de Viçosa do Ceará. O fato ocorreu na noite desta segunda (18), durante policiamento realizado nas imediações do Sitio Campo Verde, na zona rural do município.





O veículo que estava abandonado, trata-se de uma caminhoneta Toyota Hilux, cor prata, ano 2011/2012, com placas OCB-5300. Após ser feita uma consulta identificou-se que a placa original era na verdade OGQ-7517 de Parnaíba-PI, a qual havia uma queixa de roubo.





O veículo foi apreendido e conduzido para Delegacia de Viçosa, a fim de que seja restituído ao verdadeiro proprietário.





(Ibiapaba 24 horas)