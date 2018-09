Homem morre eletrocutado enquanto roubava fios de poste na Av. Osório de Paiva

Francisco Antônio de Souza, de 22 anos, tinha o hábito de roubar fios de poste. Esse crime virou comum em Fortaleza.

Um homem foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (5) pendurado em um poste, na Avenida Osório de Paiva, em Fortaleza. Francisco Antônio de Souza, de 22 anos, estava tentando roubar os fios de cobre, quando recebeu uma descarga elétrica.





De acordo com familiares, o jovem tinha hábito de furtar cabos da rede elétrica na região. Francisco subiu no poste durante a madrugada, cortou dois fios de alta tensão e no terceiro acabou sofrendo o choque. O corpo, que ficou pendurado entre os fios, ainda não foi retirado do local.





O furto de fios de cobre de postes tem se tornado cada vez mais comum em Fortaleza. Até o início de agosto de 2018, a Enel já registrava 156 ocorrências, com 23 quilômetros de cabos roubados. Em 2017, foram repostos 57 quilômetros de fios por onde passa a energia elétrica, o que somou 11 toneladas.





(Tribuna do Ceará)