HONESTIDADE: FUZILEIRO NAVAL ENCONTRA BOLSAS COM R$ 200 MIL E DEVOLVE PARA EMPRESA

Rodrigo dos Santos Lima, Fuzileiro Naval há 13 anos, encontrou R$ 200 mil dentro de duas bolsas em shopping da Zona Oeste do Rio de Janeiro. O caso aconteceu dia 2 de setembro. O dinheiro foi entregue para a empresa que esqueceu o material no local. As informações são do UOL.





Ao passar pelo lugar, Rodrigo conta que percebeu grande quantidade de papeis dentro das sacolas. Pensando que era lixo, acabou levando para casa. Só após dois dias ele verificou os malotes e viu que tinha dinheiro e cheques dentro.





"Eram R$ 30 mil em dinheiro e o restante em cheque. Fiquei muito nervoso, né? Nunca tinha visto tanto dinheiro junto". Ele conta que começou a conferir os folhetos da empresa que tinham dentro das bolsas e entrou em contato para devolver o material.





O responsável pelo dinheiro seria uma empresa da área de turismo. Segundo o militar, o valor era de pagamentos de pacotes de viagens. A verba já foi entregue. A companhia agradeceu o gesto.