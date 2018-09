UNINTA - I Cerimônia do Jaleco da Fisioterapia é marcada por muita emoção

O curso de Fisioterapia do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pelo Prof. Me. Rômulo Goulart, realizou na noite desta quarta-feira (19) a I Cerimônia do Jaleco da Fisioterapia. O evento, que aconteceu no auditório principal da instituição, reuniu cerca de 100 pessoas entre acadêmicos, familiares e docentes.





O coordenador, Prof. Rômulo Goulart comentou sobre o sentimento vivido durante a solenidade. “Neste ano fazemos 10 anos de história do curso e estamos muito felizes em, pela primeira vez, realizar a Cerimônia do Jaleco, que é um momento único para os estudantes do 7° período que estão ingressando no estágio supervisionado. O nosso sentimento hoje é de muita alegria, pois é um momento simbólico, principalmente para as famílias que aqui estão”, colocou.





A Cerimônia do Jaleco é caracterizada pela passagem dos acadêmicos para uma nova fase na graduação, quando dão início ao estágio supervisionado e firmam o termo de compromisso. O momento é celebrado e simbolizado com a entrega do jaleco pelo padrinho ao acadêmico.





Estiveram presentes compondo a mesa, a Diretora do Centro de Carreiras da Saúde, Profa. Dra. Michele Alves, a Diretora de Estágios, Profa. Ma. Claudênia Aguiar, a Coordenadora da Clínica de Fisioterapia, Profa. Ma. Patrícia Holanda de Azevedo, a representante da Pró-Reitoria de Graduação, Profa. Esp. Ildiana Azevedo, a representante do corpo docente, Prof. Ma. Samila Sousa e o representante do corpo discente e Presidente do Centro Acadêmico do curso, Felix Carneiro de Matos Neto.