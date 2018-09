Ibope: Cid e Eunício lideram corrida ao Senado com 64% e 39% respectivamente

Eduardo Girão e Drª Mayra empatam em terceiro lugar.

Uma nova pesquisa Ibope foi divulgada, no início da noite desta segunda-feira (24), apontando Cid Gomes (PDT) na liderança na corrida pelo Senado com 69% das intenções dos votos. O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB) fica em segundo, com 39%.





A pesquisa ouviu 2.506 eleitores entre sábado (22) e domingo (23). O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de 2 pontos, para mais ou para menos.





Confira na íntegra:





Cid Gomes (PDT): 64%

Eunício (MDB): 39%

Eduardo Girão (PROS): 10%

Dra. Mayra (PSDB): 9%

Pastor Pedro Ribeiro (PSL): 3%

Pastor Simões (Psol): 3%

João Saraiva (Rede): 2%

Dr. Márcio Pinheiro (PSL): 2%

Anna Karina (Psol): 2%

Alexandre Barroso (PCO): 1%

Magela (PSTU): 1%

Robert Burns (PTC): 1%

Bardawil: não pontuou

Brancos/nulos vaga 1: 12%

Brancos/nulos vaga 2: 21%

Não sabe, não respondeu: 29%