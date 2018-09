Icapuí recebe VI Regata de Jangadas da Ponta Grossa

A Praia de Ponta Grosa, localizada no município de Icapuí, recebe no próximo domingo, 30, a VI Regata de Jangadas da Ponta Grossa. A iniciativa tem como objetivo integrar os pescadores com a comunidade e promover uma festa para celebrar a vida dos homens do mar.





Com largada às 10 horas, o evento contará com a participação de 40 embarcações de pescadores artesanais do município do litoral leste do Ceará, que irão entrar no mar para participar da competição que integra as ações do Projeto “De Olho na Água”.





A prova será dividida em três categorias, separadas de acordo com o tamanho da embarcação, e conta com uma premiação de cerca de R$ 3 mil para os vencedores. Além da disputa entre as embarcações, a iniciativa também conta com shows musicais com artistas da região.









Projeto De Olho na Água





O Projeto “De Olho na Água” é realizado pela Fundação Brasil Cidadão e patrocinado pela Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental e Governo Federal. A iniciativa cria e articula ações com foco na conservação do patrimônio natural e sua importância para a qualidade de vida de todas as populações do município de Icapuí.









Serviço:

VI Regata de Jangadas da Ponta Grossa

Quando: domingo, 30

Largada: às 10 horas

Premiação: 13 horas

Shows musicais: a partir das 14 horas

Local: Praia de Ponta Grossa - Icapuí