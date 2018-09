Idoso é preso em cabaré após fazer relações com 4 garotas e dizer que Ciro Gomes pagaria a conta

Entre as ocorrências, a mais inusitada até o presente momento se deu na cidade de Pimenteiras, interior do Piauí, onde um aposentado de 78 anos mandou “colocar na conta do Ciro Gomes” o que havia consumido num prostíbulo, (ALGUMAS BEBIDAS ALCOÓLICAS E 04 GAROTAS).





“Se ele não pagar, pode colocar meu nome no SPC”, declarou o idoso, identificado pela nossa reportagem como José Maria dos Santos sendo a pessoa de Felizardo Beneplácito, ex-funcionário da SUNAB.





O caso foi parar na delegacia, mas o delegado informou que não daria voz de prisão ao aposentado, porque comer e não pagar não é crime.





“De acordo com a lei civil, o que houve foi o não cumprimento de uma obrigação contratual por parte do consumidor, então o estabelecimento deverá inscrevê-lo no SPC”, declarou a autoridade policial.





Após ser informado da medida, o idoso apertou a mão dos presentes e pediu voto para o cearense, prometendo “assim que limpar meu nome”, voltar ao estabelecimento para repetir a dose.





Confira abaixo notícia publicada e destacada em um portal no Mato Grosso. Íntegra se encontra com link ao fim do texto.





Fonte: http://conteudoms.com/site/ver-conteudo/idoso-e-preso-em-cabare-apos-fazer-relacoes-com-4-prostitutas-e-dizer-que-c