Um incêndio de grandes proporções aconteceu no início da noite desta terça-feira (18), por volta das 18:30h, o fogo teve início às margens do rio Acaraú e avançou em direção o bairro Tamarindo e rua Pintor Lemos, bairro Santa Casa.





Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local, felizmente conseguiram conter o fogo. No sinistro, ninguém ficou ferido.