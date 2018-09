DERRAMAMENTO DE SANGUE EM SOBRAL: HOMEM É EXECUTADO A BALA NO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

Mais um homicídio a bala é registrado na noite dese domingo (23), na rua Rio Negro, bairro Sinhá Sabóia.





Um homem transitava em uma bicicleta, quando foi abordado por indivíduos em uma motocicleta, que efetuaram vários tiros na cabeça da vítima, que morreu no local.



Policiais Militares e Civis estão diligenciando na tentativa de capturar os autores do crime.



Uma Equipe da Perícia foi acionada para o local do crime.



Ressalta-se que nas últimas 48 horas já foram registrado 6 homicídios dolosos na cidade de Sobral.





Mais detalhes em breve.