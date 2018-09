INTERNAUTA DENÚNCIA A FALTA DE COLETA DE LIXO NO BAIRRO SUMARÉ!

Internauta denuncia que não existe coleta de lixo no bairro Sumaré, nas proximidades da BR222.

Veja a denúncia na íntegra:

"Olá Bom Dia ! Gostaria de relatar um problema em relação ao lixo, que há tempos ocorre aqui no Sumaré , essa parte do bairro fica ao lado da Br222 logo após o trilho,ao lado da sodbrita.









O carro do lixo não passa por aqui, na verdade nunca passou. Sendo assim, os moradores acabam jogando seus lixos de forma irregular como mostram as fotos.









Não entendo o porque do bairro não estar incluso na rota do carro do lixo . Sendo que é possível sim ele passar nessa região."