INTERNAUTA DENUNCIA QUEIMADAS NO BAIRRO PARQUE SILVANA, EM SOBRAL

Confira a denúncia na íntegra:

"Bom dia,









Peço ao blog que divulgue esse apelo a Secretaria AMA e a Prefeitura Municipal, no Bairro Parque Silvana, cruzamento da Av. Alameda Bahia sentido Grendene com a Rua Batista de frente a entrada principal da Vila Olímpica existem vários terrenos particulares, murados mas que foram invadidos, construíram palhoças e toda noite de 11:00 às 12:00 estão fazendo queimadas p/ preparo e venda de carvão, a fumaça percorre todo o bairro trazendo doença a população, meus filhos já tiveram que ir ao posto com problemas respiratórios e por isso faço essa denúncia.









Grato pela ajuda."