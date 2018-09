INTERNAUTA FAZ DENÚNCIA CONTRA O HOSPITAL DO CORAÇÃO DE SOBRAL; CONFIRA

Nossa equipe de reportagem recebeu uma denúncia, relatando o péssimo atendimento que sua avó de 97 anos recebeu no Hospital do Coração de Sobral.

Veja a denúncia na íntegra:

"Olá, queria expressar minha indignação ao atendimento e descaso do Hospital do Coração.









Moro em sobral, mas minha Avó mora na serra da Ibiapaba, minha Avó tem 97 anos e tem um problema no coração que faz com que ela use um marca passo. Ontem(03/09/18) ela tinha uma consulta no Hospital do Coração, onde ela chegou as 7:00 hrs da manhã e saiu as 14:30 da tarde, devido o atendimento de péssima qualidade, não há filas prioritárias, não há organização, e o pior o desrespeito das atendente. Agora imagine só o quanto uma senhora de 97 anos sofre para fazer uma consulta dessa, sair da Serra um dias antes e no dia seguinte ficar numa fila esperando, com fome até as 14 hrs para ser atendida. Minha pergunta vai a direção, vc colocaria a mãe de vcs nesta condição desumana? Cadê o ministério Público para avaliar esses casos? Prefeitura vcs tem que tomar providência com esta instituição de saúde. Repito: é desumano, é torturante ver um idoso de 97 anos á míngua por espera de atendimento no Hospital do Coração. As pessoas falam muito da Santa casa, mas deveriam tbm voltar os olhos para o hospital do Coração."