Irritado, homem acorrenta a poste carro parado em lugar irregular

Segundo ele, o veículo atrapalhava a entrada e saída dos moradores.

Quem nunca se irritou com um carro parado em lugar irregular que atire a primeira pedra. Em Salvador, um homem acorrentou a um poste o veículo que estava em frente ao prédio onde ele vive, na manhã deste sábado (8/9).





A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) registrou a cena. Segundo o órgão, o homem contou que o carro estava prejudicando a entrada e saída de moradores do edifício. O veículo só foi desacorrentado do poste com a chegada dos fiscais, que guincharam o carro. (Metropoles)