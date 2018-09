Jovem drogado esfaqueia a mãe grávida, mata cachorro e come o coração do bicho

As cenas de violência ocorreram neste domingo, em Ubajara.

Um jovem de 22 anos,enfurecido sob o efeito de drogas, esfaqueou a mãe, que está grávida, matou um cachorro e, em seguida, comeu o coração do animal. As cenas de violência causaram revolta aos moradores da comunidade Sítio Tabocas, na zona rural do Município de Ubajara (a 329Km de Fortaleza) onde o caso ocorreu no fim da tarde do domingo (16). O agressor fugiu, mas acabou preso pela PM.





Era por volta de 17 horas de ontem, quando policiais militares que estavam de plantão no posto de fiscalização do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), na CE-187, a Estrada da Confiança, que liga Ubajara a Tianguá, foram acionados para atender a uma ocorrência na zona rural de Ubajara, onde a população furiosa estava à caça do agressor da mãe.





Tratava-se de Maciel Pinto de Melo, 22 anos. Ele tinha esfaqueado a mãe, Rosângela Pinto de Melo, que está grávida (no 4º mês de gestação) e matou o cachorro da casa. Em seguida, com a mesma faca, abriu o animal e comeu o coração. Depois de protagonizar as cenas de violência, fugiu para um matagal. Vizinhos pediram ajuda e a caçada ao começou.





Esfaqueada





“Ele estava escondido em uma área de mata, mas conseguimos encontrá-los e o prendemos. A população estava muito revoltada e tivemos que transferi-lo”, contou um dos militares que participaram das buscas ao acusado.





Maciel foi detido pela patrulha do BPRE composta pelos sargentos Santos, Neris e Fernandes. Para evitar que o agressor fosse linchado pelos moradores, os PMs logo o transferiram para Tianguá. Para a mesma cidade foi encaminhada a mãe esfaqueada, que permanece internada em estado grave.





O acusado foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Tianguá, onde foi autuado em flagrante.





