LAMENTÁVEL: Agente penitenciário é morto com vários disparos em bar

Os suspeitos ainda trocaram tiros com policiais militares e conseguiram fugir.

Um agente penitenciário foi assassinado na tarde desta quarta-feira (12), em um bar no município de São Gonçalo do Amarante, Região Metropolitana de Fortaleza. De acordo com testemunhas, três homens participaram da execução da vítima e vários disparos foram executados. O crime acontece menos de um mês após o assassinato de três policiais militares em um bar de Fortaleza.





O agente, conhecido apenas como "Pessoa", estava no estabelecimento, quando os três homens chegaram em um carro modelo L200, dois desceram, dispararam cerca de 13 vezes, e fugiram.





A Polícia Militar foi chamada, fez buscas e ainda encontrou o trio, em fuga na estrada. Houve troca de tiros, mas os homens conseguiram fugir por um matagal. As buscas continuam.

