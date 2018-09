LAMENTÁVEL: candidato passa mal em teste físico do concurso da PMDF e morre; vídeo

Leonardo da Silva Oliveira chegou a ser levado ao Hospital Santa Marta, em Taguatinga, mas não resistiu.

Um homem de 31 anos passou mal durante o Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. Ele tentava concluir a prova de corrida, nessa quarta-feira (19/9), quando caiu e teve que ser socorrido. Leonardo da Silva Oliveira chegou a ser levado ao Hospital Santa Marta, em Taguatinga, mas não resistiu e faleceu nesta madrugada de quinta (20).





Segundo página no Facebook, Leonardo morava em Ceilândia e trabalhava no Ministério da Saúde. Questionada, a PMDF informou que o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) é responsável pelo cumprimento das etapas do concurso, entre elas o TAF.





A corporação informou, ainda, que lamenta profundamente “a triste notícia do falecimento do candidato que sonhava em ser PM e se solidariza com a família”. Procurado pelo Metrópoles, o Iades ainda não se posicionou sobre o caso.





Ricardo Oliveira, 37 anos, comerciante e irmão do Leonardo, criticou o TAF. Muito abalado, disse que o irmão tinha boa saúde, era ativo e sonhava em ser policiai. “Ele não foi o primeiro a morrer num TAF. O teste é muito fora de proporção”, afirmou. De acordo com Ricardo, a PM precisa de pessoas humanas no cargo, não brutamontes para trabalhar: “Não precisam de gente bruta, mas profissional”.





Candidatos que participavam da prova afirmaram que Leonardo passou mal durante a quinta volta. Ele caiu no chão e deu um grito de dor. Segundo testemunhas, Leonardo teria sido retirado da pista em uma cadeira de rodas, desfalecido e pálido. Uma equipe começou a fazer massagens cardíacas nele.





Nesta quinta (20), alguns candidatos entraram em contato com a reportagem para reclamar o fato de os testes serem aplicados em horários mais quentes do dia, principalmente no início da tarde.





Um vídeo que mostra os primeiros socorros prestados ao homem circula nas redes sociais. Confira:

