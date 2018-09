LAMENTÁVEL: Vereadores não comparecem à sessão na Câmara Municipal de Sobral

A Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Sobral, desta terça-feira (18), pelo segundo dia consecutivo foi encerrada sem a votação dos projetos de lei, requerimentos e indicações por falta de quórum. Devido a maioria dos vereadores não ter comparecido para dar expediente no parlamento municipal.





Com a presença de apenas 8 vereadores e nenhum membro da mesa diretora, a sessão teve que ser aberta pelo vereador com mais idade no plenário, cabendo ao vereador Itamar Ribeiro, anunciar que o expediente estaria por falta de quórum legal, devido ausência da maioria dos vereadores que não ocorrem para o expediente.





A Casa, contam com uma composição de 21 vereadores, sendo 18 homens e 3 mulheres. Para que a sessão ocorra, o número mínimo de vereadores tem que ser de 7 presentes, para deliberarem o número mínimo é de 14 vereadores.





Convenhamos, em tempos de ponto obrigatório na entrada e saída dos postos de trabalho, se fosse um servidor público, professor ou trabalhador da saúde que faltasse ao trabalho, teria seu salário descontado, caso não apresentasse um atestado.





Uma cidade com quase 200 mil habitantes e beirando a casa dos 130 mil eleitores, possivelmente teve ter muitos problemas para ser resolvidos com o trabalho e atuação dos vereadores que deverão apresentar justificativas plausíveis. (Blog Célio Brito)