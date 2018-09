MARCELO ARCANJO SE APRESENTA NO DPI NORTE, EM FORTALEZA

O Prefeito de Santana do Acaraú, Raimundo Marcelo Arcanjo (MDB), apresentou-se na manhã desta terça-feira (4), na Delegacia do DPI Norte, em Fortaleza. Segundo a Delegada responsável pelo inquérito, Caroline Pimentel, ele foi ouvido pelo delegado titular do DPI.





Marcelo Arcanjo estava foragido desde a noite do último dia 29 de agosto, quando invadiu a residência do ex-motorista da prefeitura, César Augusto do Nascimento, executando-o a bala.





A família da vitima organizou uma caminha pela paz que será realizada na tarde desta terça-feira (4). A concentração será em frente a Câmara Municipal e seguirá até a igreja matriz, onde as 19h será celebrada a missa de sétimo dia em sufrágio da alma da vitima.