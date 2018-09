MATANÇA: Mais um fim de semana marcado pela violência no Ceará deixa 48 pessoas assassinadas

Quarenta e oito pessoas foram assassinadas no Ceará no último fim de semana. Somente em Fortaleza foram registrados 15 homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, os Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs). Na Região Metropolitana ocorreram 10. Já no Interior do estado, 23 pessoas foram mortas, sendo 12 na Região Sul e 11 na Norte.





Em Fortaleza, os 15 assassinatos aconteceram nos seguintes bairros: Fátima (2), Jangurussu (2), Siqueira, Cajazeiras, Passaré, Parque São José, Canindezinho, Conjunto Esperança, Jardim Jatobá, Cristo Redentor, Mondubim, Parque Santa Maria e Sapiranga-Coité.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), 10 homicídios ocorreram entre a sexta-feira (31) e o domingo (2), nos seguintes Municípios: Itaitinga (3), Caucaia (2), Maranguape (2), Maracanaú (2) e Aquiraz.





No Interior Sul, foram 12 homicídios nos Municípios a seguir: Quixadá (3), Acopiara (2), Solonópole, Quixeré, Saboeiro, Arneiroz, Icapuí (morte por intervenção policial), Juazeiro do Norte e Crato.





No Interior Norte, foram 11 assassinatos em Boa Viagem (3), Marco (duplo homicídio), Guaraciaba do Norte, Reriutaba, Varjota, Paramoti, Caridade e Canindé.





Vítimas





Entre as 48 pessoas assassinadas no fim de semana constam sete mulheres, quatro delas foram mortas em Fortaleza nos bairros Cajazeiras, Passaré, Canindezinho e Jangurussu. Na Região Metropolitana de Fortaleza, uma mulher foi assassinada no Município de Aquiraz. Os outros dois crimes ocorreram no interior, nos Municípios de Reriutaba e Marco.





