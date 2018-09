Medicina Veterinária promoveu Simpósio sobre os 50 Anos da Lei 5.517

Nos dias 12 e 13 de setembro, o Curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Inta (UNINTA) promoveu um Simpósio em comemoração ao Dia do Médico Veterinário (09 de setembro). O evento teve como tema os “50 Anos da Lei 5.517”, que criou os conselhos federais e regionais da profissão.





A coordenadora do curso, Profa. Ma. Érika Lage de Macedo, explicou a escolha do tema abordado. “Foi um marco na profissão. Além disso, dentro da Lei 5.517 estão estabelecidas o que são as atividades restritas e quais as atividades desenvolvidas pelo médico veterinário. Utilizamos a Semana do Médico Veterinário, que é comemorada em outro marco regulatório, porque desde 1933 temos a comemoração em 9 de setembro, que foi o primeiro decreto que regulamentou a profissão no Brasil”, explicou.





O acadêmico do 2º semestre, Matheus Ferreira, participou do Simpósio e falou sobre a experiência. “Ficamos com uma agradável sensação de momentos bem vividos, de trocas afetivas, conhecimentos e muita energia para tocar a frente nossa vida acadêmica e fazermos jus a profissão de Médico Veterinário”.





A programação contou com diversas palestras, mesa redonda, exposição fotográfica sobre animais silvestres, workshops, minicursos e visita técnica em fazenda leiteira.