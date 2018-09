MÉDICO ALERTA MÃES: COLOCAR FAIXA NO CABELO EM BEBÊS PODE TRAZER SÉRIOS DANOS À SAÚDE DA CRIANÇA

Quando a mamãe dá a luz a uma menina, é natural querer usar acessórios e enfeites que façam ficar parecendo uma princesinha, isso faz parte da delicadeza e já se tornou comum. Mas às vezes, o que parece ser tão inofensivo, como uma simples faixa no cabelo, pode estar escondendo um perigo de danos futuros.





Até o momento em que o médico fez o alerta para evitar o uso de faixa no cabelo nos bebês, não se imaginava os problemas que um simples acessório representar em riscos.





Muitas meninas recém-nascidas saem da maternidade já com a faixa na cabeça. Elas ficam lindas e graciosas enfeitas com faixa, mas a partir de agora, as mamães certamente irão se aprofundar no assunto pesquisando novas informações que a ciência possa estar apresentando e testes realizados que possam comprovar o alerta.





O professor do Instituto Docusse de Osteopatia e Terapia Natural, o Doutor José Eduardo, usou seu perfil no Facebook para divulgar o alerta que viralizou em pouco tempo.





Disse o médico; “A sutura occiptomastoide pode sofrer uma compressão devido ao uso dessa faixa, o nervo vago (que comanda o sistema gastrointestinal) passa próximo deste local, mais precisamente forame jugular e pode ter sua função alterada, podendo gerar sintomas, o uso da faixa pode estar correlacionado com os sintomas”.





Doutor José Eduardo também explicou em seu post, que as mães devem observar o comportamento da criança que estiver com faixa no cabelo, ao sentir desconforto, mesmo quando ainda é muito bebê, pode expressar o incomodo.





A primeira ação da criança é tentar alcançar a faixa na tentativa de removê-la, ela não sabe, mas sente que o que está entorno da sua cabeça está causando desconforto.





Outra atitude que pode também indicar que a faixa está incomodando é quando o bebê está sonolento, mas com inquietação.





(Maetips)