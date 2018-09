MERUOCA-CE: A COMUNIDADE DE SÃO GONÇALO COLOCA A BOCA NO TROMBONE

"SEM AJUDA DA PREFEITURA DE MERUOCA, COMUNIDADE CONCLUI E INAUGURA 450 METROS DE CALÇAMENTO.









Hoje (5) os moradores da Comunidade de São Gonçalo no Distrito de Palestina do Norte teve a grande satisfação de concluir a implantação de 450 metros de calçamento. Isso de acordo com os moradores sem receber nenhuma ajuda da prefeitura ou vereador. A família Michió agradece aos amigos. Para concluir este feito histórico pra comunidade, teve inauguração com direito a faixa, comidas, bebidas e até seresta. Parabéns comunidade.





#Quevergonhaprefeito."