Mudança no ensino básico é tema de Seminário de Educação em Sobral

Aprovada em 2017, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) ainda gera dúvidas sobre de que modo o documento interfere nas salas de aula e como os processos pedagógicos, currículos escolares e projetos político-pedagógicos serão alterados. Para compreender melhor esse processo, o Sesc Ceará convida aos educadores, estudantes e profissionais da educação de Sobral para discutir a temática no XI Seminário de Educação do Sesc, de 21 a 22 de setembro.





Com o tema: “O impacto da Base Nacional Comum Curricular no currículo e nas práticas pedagógicas”, a programação conta com palestras e cursos baseados nas dez competências gerais da BNCC. Para contribuir com as reflexões, o Dr. Celso Antunes (SP) e o Dr. Júlio Furtado (RJ) são os convidados desta edição.





As inscrições seguem até o dia 14 de setembro, sendo realizadas na Unidade Sobral do Sesc, das 8h às 20h. Para quem possui o Cartão Sesc na categoria Trabalhador do Comércio e para os egressos de escolas públicas, as inscrições são gratuitas. O público em geral garante participação com o pagamento da taxa de R$49,60.





O Seminário de Educação é uma realização do Sesc, instituição integrante do Sistema Fecomércio-CE e acontece em todas as Unidades do Ceará, com o objetivo de conhecer os elementos que compõem a BNCC e discutir a implantação e os diversos aspectos e áreas de conhecimento. As atividades fazem parte do núcleo de Formação Continuada de Professores do Sesc, fortalecendo e revitalizando práticas pedagógicas e enfatizando o direito universal à inclusão e diversidade.





Sobre os palestrantes





Celso Antunes é licenciado e bacharel em geografia, tem especialidade em Inteligência e Cognição – mestre em Ciências Humanas pela Universidade de São Paulo (USP). É membro da associação internacional pelos direitos da criança brincar (Unesco); Embajador de la Educacion – Organización de Estados Americanos; Membro fundador da entidade “Todos pela Educação”; Consultor educacional da Fundação Roberto Marinho (Canal Futura); Colaborador emérito do Exército Brasileiro. Celso escreveu mais de 180 livros didáticos e cerca de 100 livros sobre temas da Educação. Já ministrou palestras e cursos em todos os estados do país em mais de 500 municípios e também ministrou palestras e cursos na Argentina, Uruguai, Peru, México, Portugal, Espanha, entre outros países.





Júlio Furtado é graduado em Geografia e Pedagogia, com pós-graduação em Orientação Educacional, Gestalt-terapia e dinâmica de grupo. É mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e especialista em Programação Neurolinguística. Além disso, é diplomado em Psicopedagogia e doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Havana. Júlio é professor universitário de graduação e pós-graduação, ex-reitor universitário.









Programação





21/9 (sexta-feira)





18h – Credenciamento e entrega de material





19h30 – Abertura com apresentação artística e palestra com Dr. Celso Antunes





Tema: “Novas maneiras de ensinar, novas formas de aprender”





22/9 (sábado)





8h30 – Palestra com Dr. Júlio Furtado





Tema: “O impacto da Base Nacional Comum Curricular no currículo e nas práticas pedagógicas”





13h – Cursos





1. A valorização do conhecimento no desenvolvimento da sociedade





Utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade.





Ministrante: Graça Maria de Morais Aguiar e Silva





2. O exercício da curiosidade e do pensamento crítico





Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências para investigar, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas com base nos conhecimentos das diferentes áreas.





Ministrante: Isabele Rocha





3. O amadurecimento do senso estético e do repertório cultural





Valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais e participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.





Ministrante: Taffa Teixeira





4. O uso das diferentes linguagens como elemento de produção de sentidos para o entendimento mútuo





Utilizar diferentes linguagens para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.





Ministrante: Diana Viana





5. O uso dos recursos digitais para o exercício do protagonismo e da autoria.





Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação de forma crítica nas diversas práticas sociais para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.





Ministrante: Alexandre Barbosa Soares





6. Valorização e apropriação de conhecimentos e experiências





Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências para entender as relações de trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.





Ministrante: Paulo Roberto





7. O cuidado com a própria saúde física,mental e emocional





Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo a diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.





Ministrante: Hélder Gabaglia





8. Desenvolvimento da autonomia, responsabilidade e cidadania





Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.





Ministrante: Ana Paula Bastos





17h – Encerramento









Serviço:





XI Seminário de Educação em Sobral





Período: 21 e 22/9





Local: Escola Educar Sesc Renato Aragão Sobral (Rua Dom Lourenço, 855, Campo dos Velhos)













Inscrições





Local: Unidade Centro de Sobral (Boulevard João Barbosa, 902 – Centro)





Período: até 14/9





Horário: 8h às 20h





Inscrições gratuitas para trabalhadores do comércio e egressos de escolas públicas, além de público em geral, taxa de R$49,60.





Informações: (88) 3611 0827