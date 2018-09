Mulher é assassinada dentro de carro de aplicativo ao final da corrida

Ao chegar ao local final da corrida, a mulher pediu para que o motorista seguisse. À frente, dois homens pararam o carro.

Uma passageira foi assassinada no momento em que estava em uma corrida em aplicativo. A mulher, ainda não identificada, solicitou o carro através do app, no Bairro Genibaú, em Fortaleza. O destino foi a Rua Coronel Fabriciano, no Bairro Granja Portugal.





Ao chegar ao local final da corrida, a mulher pediu para que o motorista seguisse. À frente, dois homens pararam o carro. Um deles falou com o motorista e o outro falou com a mulher. Em meio ao diálogo, eles atiraram em direção à mulher, que morreu ainda dentro do carro.





O motorista correu e não ficou ferido. Os dois homens retiraram o corpo da mulher de dentro do carro e fugiram com o veículo. Eles abandonaram o carro intacto, apenas com marcas de sangue, na Rua Londrina, ainda no bairro Granja Portugal.





A polícia agora investiga o caso. O motorista afirma que está trabalhando há três meses no aplicativo e foi a primeira vez que passou por essa situação.





Fonte: Tribuna do Ceará