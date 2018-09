NOTA DE ESCLARECIMENTO DE SECRETARIA DE SAÚDE DE SOBRAL

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Saúde, esclarece que o Centro de Saúde da Família (CSF) do conjunto Novo Recanto II disponibilizou 25 vagas para exames na manhã desta terça-feira (25/09). Deste total, foram realizadas 11 coletas, sobrando ainda 14 vagas. Não há registro da falta de atendimento a nenhum paciente. A Prefeitura informa ainda que para dúvidas ou reclamações, a população deve entrar em contato com a Ouvidoria do Município, através do telefone 0800-085-1600 ou (88) 3677-1266.

