NOTA DE ESCLARECIMENTO

As secretarias do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) e de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos (Secomp) informam que, conforme termos contratuais e medições exigidas por lei, os repasses para a empresa responsável pela execução da obra do Parque Pajeú estão rigorosamente em dia. A empresa foi notificada extrajudicialmente, na sexta-feira (21/09), a fim de que seja regularizada a situação financeira dos funcionários da obra em questão e apresentadas as justificativas/esclarecimentos, sob pena de formalização de processo de apuração de rescisão do contrato, além da aplicação de sanções legais e contratuais que se fizerem cabíveis.

