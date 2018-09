OPORTUNIDADE: BNB lança edital de concurso com 700 vagas

Das 700 vagas disponíveis, 200 são para nível superior e 500 para nível médio.

O Banco do Nordeste publicou nesta sexta-feira, (14), no Diário Oficial da União (DOU), o edital público de seleção de candidatos aos cargos de Analista Bancário (nível médio) e Especialista Técnico - Analista de Sistemas (nível superior).





As informações estão disponíveis no site da empresa organizadora do concurso, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe, onde as inscrições podem ser feitas de 24 de setembro a 15 de outubro de 2018.





Das 700 vagas disponíveis (200 para nível superior e 500 para nível médio), oito são de preenchimento imediato e as demais serão preenchidas gradativamente com o Plano de Incentivo ao Desligamento (PID) dos empregados da instituição, a ser lançado pelo BNB ainda este ano e com outros desligamentos naturais.





Para concorrer ao cargo de Analista Bancário, o candidato deve ter concluído o ensino de nível médio até a data de término da qualificação para a posse, com certificado emitido por instituição de ensino devidamente reconhecida pelo órgão competente.





Para o cargo de Analista de Sistema, a remuneração durante o Contrato de Experiência será de R$ 4.941,17. Contudo, após essa fase inicial, há ainda o adicional do exercício de função em comissão, cujo valor não foi divulgado.





Já para o cargo de Analista Bancário 1, o salário inicial é de R$ 2.854,68. Em ambos os casos, a jornada é de 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais.





Já para o cargo de Especialista Técnico - Analista de Sistemas, será necessário que o candidato tenha concluído um dos cursos superiores em nível de graduação, reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC): Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia da Informação, Informática, Sistemas de Informações, Tecnologia da Informação, Processamento de Dados, Segurança da Informação, Tecnologia em Telemática; ou ter concluído qualquer outro curso superior de graduação, reconhecido pelo MEC, desde que tenha concluído também curso de pós-graduação (stricto ou lato sensu) na área de Informática e/ou Segurança da Informação, com carga horária mínima de 360 horas.