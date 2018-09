PARECE MENTIRA, MAS É VERDADE!

Internauta flagrou na manhã desta sexta-feira (14), no bairro Padre Palhano, em Sobral, funcionários fazendo a instalação de uma placa, informando a construção de uma área de lazer (praça) no valor de R$ 55.032,54.





O que mais chamou atenção do internauta, foi a data de início da obra, ou seja, a placa informa que a construção começou no dia 25/07/2018. O prazo do término da obra é de 45 dias. A obra já era pra ter terminada.





Detalhe





A placa foi instalada na manhã de hoje (14/09/2018), e no local não existe nenhuma obra iniciada.