PM DO CEARÁ CONVOCA SEGUNDA TURMA DE APROVADOS EM CONCURSO DE 2013

Foram convocados 250 aprovados, dos quais 225 do sexo masculino e 25 do sexo feminino. Eles agora vão passar por um Curso de Formação Profissional e, só após, passam a atuar nas ruas.





Duzentos e cinquenta aprovados em concurso público para a Polícia Militar do Ceará, em 2013, estão sendo convocados pelo Governo do Estado para tomar posse nos cargos. Esta é a segunda turma de aprovados chamada para iniciar o Curso de Formação Profissional. Ao final do curso, eles estarão aptos para atuar nas ruas da capital e do interior do estado.





Do total de convocados, 225 são do sexo masculino e 25 são do sexo feminino. A convocação foi divulgada pela Academia Cearense de Segurança Pública e Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Ceará.





Os convocados foram aprovados na inspeção de saúde, que consta de exames médicos-odontológicos, biométrico e toxicológico. Eles vão ocupar as vagas ociosas da primeira chamada dos aprovados.





Fonte: G1/CE