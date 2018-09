POLÍCIA CIVIL DE CAMOCIM PRENDE DUAS MULHERES ACUSADAS DE ESTELIONATO

Escrivães e Inspetores da Delegacia Regional de Camocim, coordenados pelo Delegado Municipal, Dr. Cláudio Marcílio Alves Vasconcelos, efetuaram a prisão de duas mulheres acusadas de aplicar um golpe avaliado em R$ 120 mil em um aposentado na cidade de Camocim.





No dia 11 de setembro do corrente ano, a vítima (um aposentado) prestou queixa na Delegacia, relatando que havia sido lesado. Após tomar conhecimento dos fatos, Equipes de Escrivães e Inspetores (OPJ - Oficiais de Polícia Judiciária), coordenados pelo Delegado Municipal, deram início às investigações, conseguindo chegar até as acusadas: Maria Patrícia da Silva, 33 anos, natural de Camocim e Ana Raquel Santos da Silva, 20 anos, natural de Camocim. Na casa das acusadas foram encontrados vários eletrônicos e eletrodomésticos, que foram adquiridos através de compras realizada no cartão de crédito da vítima. Os materiais foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.





A dupla foi autuada em flagrante por crime de estelionato.





Vale ressaltar que, com o projeto "OPJ", Escrivães e Inspetores de Camocim, com apoio do Delegado Regional de Camocim (Dr. Herbert Ponte e Silva) e do Delegado Municipal (Dr. Cládio Vasconcelos) estão dando celeridade aos procedimentos policiais, bem como dando dinâmica no atendimento à população.

Fonte: Sobral 24 horas