Na tarde desta quinta-feira (27), uma operação da Polícia Civil de Senador Pompeu e DPI Sul, localizou e prendeu 4 indivíduos faccionados do Primeiro Comando da Capital - PCC. Com os autuados foram encontradas drogas (maconha, crack e cocaína), bem como utensílios típicos do trafico, tais como balança de precisão, anotações e quantidade significativa de dinheiro.





Foram apreendidas ainda uma submetralhadora, uma espingarda calibre 12 artesanal de cano curto e diversas munições dos respectivos calibres, bem como 380 e .38. Os indivíduos são conhecidos da região e foram submetidos aos procedimentos cabíveis.





Com informações Polícia Civil do Ceará em Ação