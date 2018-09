Polícia Civil prende suspeito de comandar arrombamentos de veículos na zona nobre

A Polícia recuperou objetos e agora procura os comparsas do homem detido.

Um homem de 59 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (17), em Fortaleza, por policiais civis lotados no 2º DP (Aldeota). É acusado de chefiar uma quadrilha especializada no arrombamento de veículos e furtos de objetos como computadores, joias e outros bens de valor deixados dentro dos carros. O alvo do bando eram automóveis deixados em estacionamentos de supermercados da zona nobre da Capital cearense.





A prisão de Sebastião José Correia Cavalcante, 59, aconteceu após uma investigação sigilosa feita pela equipe de inspetores do 2º DP, sob o comando do delegado Carlos Teófilo. O trabalho começou diante de várias queixas de vítimas do crime. As pessoas compareceram à Distrital e registraram os casos de furtos e arrombamentos através de Boletins de Ocorrência (B.O.), gerando a instauração de inquérito e a respectiva investigação.





Segundo a Polícia, a quadrilha agia, preferencialmente, nos estacionamentos de supermercados localizados nos bairros Aldeota, Meireles, Varjota e Papicu.





José Correia Cavalcante, que já tem antecedentes criminais por tráfico de drogas, foi detido pela Polícia Civil em sua residência, na Praia de Iracema, onde os inspetores encontraram vários objetos fruto dos arrombamentos de automóveis. Por conta disso, ele foi autuado em flagrante pelo crime de receptação.





Distraía as vítimas





Segundo o delegado que comando a investigação, Sebastião Correia chegava a entrar no supermercado e encontrava uma forma de retardar a permanência das vítimas no estabelecimento, principalmente nos caixas. Isso dava tempo para que os ladrões arrombassem os veículos sem pressa.





Entre os objetos furtados encontrados na casa do suspeito estavam um veículo modelo Ônix (que já havia sido filmado), dois notebooks, vários talões de cheques, óculos esporte de marca, além de mochilas e outros bens que deverão ser devolvidos às vítimas.





Segundo a Polícia, além do flagrante pela receptação, Sebastião Correi e seus comparsas serão indiciados também por crimes como furto qualificado, apropriação indébita e associação criminosa. As investigações continuam. (Cearanews7)