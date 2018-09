Polícia investiga ligação de vereador de Sobral com quadrilha que atacou banco em Guaraciaba do Norte

A Polícia investiga a ligação da quadrilha de ladrões de bancos presa na Zona Norte do estado com um vereador da cidade de Sobral. O grupo atacou e explodiu a agência do Banco do Brasil da cidade de Guaraciaba do Norte, mas, nos últimos dias, foi cercada pelas forças policiais na zona rural de Reriutaba. A quadrilha estaria atuando na região sob o comando de um político.





Um dos bandidos preso durante a operação policial é conhecido por “Spyke”, que, ultimamente, estaria morando no Distrito de Jaibaras. Recentemente, ele foi preso após assaltar um ônibus que transportava estudantes universitários no Município do Ipu.





Todos os integrantes do bando seriam moradores dos bairros Sumaré e Bonfim, na periferia de Sobral. O político teria, inclusive, contratado um advogado para negociar com as autoridades a rendição do restante da quadrilha que ainda estaria escondida no matagal, no limite entre os Municípios de Reriutaba e Cariré.





Prisões e mortes





O ataque dos criminosos em Guaraciaba do Norte ocorreu na madrugada da última quarta-feira (5). Depois de invadir a cidade atirando, os ladrões atacaram as agências do Banco do Brasil e do Bradesco. A primeira acabou sendo destruída por explosivos.





No prosseguimento das diligências, equipes do Batalhão Raio, da Força Tática e dos contingentes dos destacamento, companhias e batalhões da região receberam o reforço de um helicóptero e de equipes do Comando Tático Rural (Cotar).





Na madrugada de sexta-feira (7), em meio a um confronto no Distrito de Amanaiara, na zona rural de Reriutaba, um dos criminosos acabou sendo baleado e morto.





Horas depois, em um novo tiroteio, outro bandido também foi ferido e não resistiu.





Com a quadrilha já presa, a Polícia apreendeu um fuzil de calibre 7.62, outro de calibre 5.56, além de outras armas como uma escopeta calibre 12, pistolas e munição.





Os presos durante o cerco foram trazidos para Fortaleza e encaminhados à Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), onde serão investigados.