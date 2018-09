POLÍCIA MILITAR DE COREAÚ TIRA MAIS UMA ARMA DE FOGO DE CIRCULAÇÃO E PRENDE ACUSADO

Na noite de ontem (7), por volta das 23:00h, Policiais Miliares do Destacamento Policial do município de Coreaú efetuaram a prisão do individuo Luís Carlos Silva Tavares, 31 anos, natural de Fortaleza. Com o acusado os policiais encontraram uma arma de fogo (revólver calibre 32) e seis munições.





A prisão aconteceu durante patrulhamento de rotina dos PMs.





O acusado foi encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral, para a lavratura dos procedimentos legais.





Os PMs que efetuaram a prisão do acusado foram: Sargento Albermando, Soldado Osenato e Soldado Rodrigues. O Destacamento Policial é comandado pelo Sargento Vanconcelos





Fonte: Sobral 24 horas c/ Jorge Alves