Um grande contingente de policiais estão realizando diligências no município de Reriutaba, caçando os assaltantes que explodiram o banco do Brasil de Guaraciaba do Norte, que estão escondidos no entorno do município.





A operação policial conta com o apoio da aeronave da Ciopaer.





Informações preliminares dão conta que integrantes do bando estariam encurralados em uma fazenda na zona rural de Reriutaba.





Mais informações em breve.