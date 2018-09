POLÍCIA MILITAR PRENDE ACUSADOS DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM SOBRAL!

No final da manhã de hoje (29.09.18), uma tentativa de homicídio mobilizou todos os grupamentos da Polícia Militar, Polícia Civil e o helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (CIOPAER). Dois indivíduos atentaram contra a vida de um jovem de 20 anos de idade, fazendo vários disparos de arma de fogo.





O crime ocorreu nas proximidades o Shopping Sobral, na Avenida Monsenhor Aloísio Pinto. Os acusados se evadiram em direção a um matagal localizado no Conjunto Habitacional Gerardo Cristino de Menezes (Parque Santo Antonio), dificultando os trabalhos da polícia. A polícia militar com muita eficiência conseguiu prender dois elementos envolvidos no crime, ambos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Polícia Civil, onde serão realizados os procedimentos legais.





